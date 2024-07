Šī gada novembrī gaidāmajās ASV prezidenta vēlēšanās Trampa pārinieks būs Dž. D. Venss. Par spīti tam, ka Vensam tikai nākammēnes apritēs 40 gadi, viņa dzīve ir bijusi notikumu pilna – uzaudzis nabadzībā un redzot mātes atkarību no narkotikām, viņš dienēja ASV bruņotajos spēkos, absolvēja jurisprudences studijas Jeila Unversitātes Juridiskajā fakultātē, strādāja investīciju firmā un vēlāk iesoļoja politikā, kļūstot par ASV senatoru. Venss savu skarbo bērnību aprakstījis bestsellerā Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis ("Pāķu elēģija: Memuārs par ģimeni un kultūru krīzes situācijā"), kas 2020.gadā tika ekranizēts.