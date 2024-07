Jauni risinājumi vai izsmelts potenciāls – ko gaidīt no elektroauto?

Turpmākajos gados sagaidāms, ka autoražotāji piedāvās arvien pieejamākus elektroauto modeļus, veicinot pāreju no iekšdedzes dzinēju automašīnām uz pilnībā elektriskiem spēkratiem. Starptautiskajā tirgū ienāk konkurētspējīgi Āzijas auto ražotāji, piemēram, Ķīnas kompānija "BYD", kas pērn pārspēja ASV uzņēmumu "Tesla" kā lielākais elektrisko automobiļu ražotājs pasaulē. "Lai gan ir pāragri spriest par to, vai kāds autoražotājs šobrīd būtu spējīgs gāzt "Tesla" no elektroauto flagmaņa lomas, šādas pārmaiņas var uzlabot elektroauto tirgū pieejamo spēkratu kvalitāti un pieejamību," saka Klāvs Gerhards.