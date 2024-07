Autovadītāji Latvijā atklāj savus netikumus satiksmē

Savukārt kā otrs izplatītākais netikums pie stūres, kas saskaņā ar pašu vērtējumu piemīt 16% aptaujāto, ir citu autovadītāju nelaišana savā braukšanas joslā sastrēgumu laikā, pat ja citi satiksmes dalībnieki signalizē ar pagriezienrādītāju. "Paradumu šādi rīkoties atzina 17% aptaujāto vīriešu un 15% sieviešu. Interesanti, ka vecumgrupa, kurā visvairāk izteikts šāds "grēks" pie auto stūres, ir 35 līdz 44 gadi, kā arī pārliecinoši līderi Latvijā ir autobraucēji Rīgā (19%)," stāsta Ģirts Kubliņš, "If Apdrošināšana" Transportlīdzekļu atlīdzību grupas vadītājs.

Trešais izplatītākais netikums pie auto stūres, ko atzina 15% no visiem aptaujātajiem, ir paradums pārsniegt atļauto braukšanas ātrumu. Šajā statistikā lielāko artavu devuši vīrieši – 18% atzīst, ka mēdz pārsniegt ātrumu, kamēr tikai 10% sieviešu sevi pieskaita pie ātrumpārkāpējām.

Vienlīdz izplatīts netikums (15%) ir arī signalizēšana ar skaņu citiem autovadītājiem – to atzīst 19% vīriešu un 12% sieviešu. Vecumgrupa, kurā skaļa signalizēšana ir visvairāk izteikta, ir jaunieši vecumā no 25 līdz 34 gadiem, liecina "If Apdrošināšana" aptauja.