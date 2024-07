Noskaties Pie Vangažiem uz šosejas ar milzu liesmām nodeg BMW

Netālu no Vangažiem virzienā uz Siguldu braucošos autovadītājus aizkavēja kāds degošs BMW . 2017. gadā ražotais auto ceļmalā dega ar milzu liesmām. Kā uguns sākšanās iemeslu ugunsdzēsēji min īssavienojumu, taču precīzi to noteikt šobrīd nav iespējams.

Liesmu un karstuma dēļ automašīnas riepas bija izšķīdušas, logi izsprāguši, un salonā no sēdekļiem palikušas vien ogles. Pirms aizdegšanās mašīnā atradās tikai tā vadītāja, kura paspēja no transportlīdzekļa izņemt visas mantas. Tās bija saliktas uz zemes netālu no degošās mašīnas.