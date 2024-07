Jelgavā rīta pusē vētrā cietušas ap 200 māju

Līdz ar to situācija esot ļoti smaga. Pašlaik neesot iespēju arī palīdzēt cilvēkiem, kuri lūdz palīdzību atsūknēt ūdeni no privātmājām, no pagrabiem. Lietus notekūdeņu sistēma esot pilna ar ūdeni, līdz ar to ūdenim nav kur palikt un ūdens atsūknēšana neko nedos, jo ūdens pietecēs atkal.