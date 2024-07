Krīzes vadības padomes preses konference par vētras radītajiem postījumiem

Runājot par to, kad varētu būt zināmi precīzi aprēķini par nepieciešamo atbalstu no valsts, Bērziņa skaidroja, ka pašlaik aprēķiniem paredzēts mēnesis, taču, ņemot vērā iepriekšējo pieredzi, termiņu var pagarināt, jo šādiem aprēķiniem var būt nepieciešams arī ilgāks laiks.

Tāpat ziņots, ka, pieprasot līdzekļus cietušajam objektam, kas nav apdrošināts, valsts pozitīva lēmuma gadījumā var piešķirt 70% no nepieciešamā finansējuma, bet 30% būs jānodrošina no pašvaldības budžeta, savukārt apdrošinātiem objektiem pašvaldības līdzfinansējums būs 25% no nepieciešamām izmaksām, un līdzfinansējumā ietilpst objekta apdrošināšanas prēmija attiecīgajam gadam.