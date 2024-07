Uzsākts jauns projekts “Mode pret vardarbību”

“Zīmīgi ir, ka šo projektu Centra MARTA darba atbalstam atklājam tieši šodien - pasaules dienā pret cilvēku tirdzniecību. Šis noziegums diemžēl eksistē visās pasaules valstīs un tieši vai netieši skar katru no mums, tādēļ Centrs MARTA palīdz dažāda veida ekspluatācijā un vardarbībā cietušajiem, kā arī veicina sabiedrības izpratni par šiem jautājumiem jau vairāk nekā 20 gadus. Esam gandarīti par paveikto un novērtējam iespēju kļūt par atbalsta saņēmējiem šī inovatīvā projekta ietvaros. Ziedojumi ir ļoti svarīgi mūsu darbam īpaši, lai nodrošinātu pakalpojumus cietušajiem anonīmi, ko šobrīd nevaram segt no valsts finansējuma,” uzsver Iluta Lāce - biedrības “Centrs MARTA” vadītāja.

“Mums ir liels prieks būt daļai no projekta "Mode pret vardarbību" un atbalstīt Centra MARTA misiju palīdzēt cilvēkiem izrauties no vardarbības un veicināt dzimumu līdztiesību. Es ticu, ka daudziem no mums skapī stāv lietas, kas vairs nav mums noderīgas, tādēļ aicinu izmantot DPD plašo Paku Skapju tīklu un nodot savu lietoto, taču joprojām labā stāvoklī esošo apģērbu un apavus, lai palīdzētu uzlabot to cilvēku dzīves, kuriem palīdzība ir visvairāk nepieciešama,” pauž Jānis Grants, DPD Latvija valdes priekšsēdētājs.