Tuaregi nosauc, cik daudzus "vagneriešus" nogalināja kaujā Mali

Separātistu nemiernieki Mali ziemeļos ceturtdien paziņoja, ka ir nogalinājuši 84 kaujiniekus no Krievijas algotņu grupējuma "Vagner" un 47 Mali valdības karavīrus kaujā, kas notika no 25. līdz 27.jūlijam netālu no Alžīrijas robežas.