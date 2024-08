Slepkavu pasludina par varoni

Raidījuma "60 minūtes" vadītāja Olga Skabejeva pacilāti stāstīja, ka "mājās atgriežas īsteni patrioti", no kuriem daudzi esot notiesāti bez jebkādiem pierādījumiem, un ASV specdienesti viņus esot nolaupījuši, tiem uzturoties trešajās valstīs.

Krievijas prezidents Vladimirs Putins, kurš personīgi sagaidīja atbrīvotos politieslodzītos lidostā, īpaši sirsnīgi sveica Krasikovu, dēvējot to par īstenu Krievijas patriotu un varoni. Arī bēdīgi slavenajā intervijā ar ASV propagandistu Takeru Karlsonu Putins uzsvēra, ka Krasikovs ir nogalinājis nežēlīgu slepkavu un tas ir bijis taisnīguma triumfs.

Krievijas opozīcijas medijs "Meduza" vēsta, ka no Krievijas cietuma atbrīvotais politieslodzītais Iļja Jašins bija nemierā ar šādu apmaiņu un to, ka viņš pret savu gribu tiek izraidīts no Krievijas.