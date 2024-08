Elektroauto – populārākie mīti un fakti

"Laikapstākļi nekādi neietekmē to, vai mašīna ir braucama!" uzsver Latvijas Elektroauto biedrības pārstāvis. "Elektroauto var gan uzlādēt, gan braukt lietainā vai sniegotā laikā. Atšķirībā no iekšdedzes automašīnām pat visbargākajā salā mašīna sāks darboties, kā arī no peļķu izbraukšanas nav jābaidās. Dažādām mašīnām ir dažādas rekomendācijas par to, cik dziļi ūdenī var braukt, piemēram, "Nissan Leaf" līdz pat 70 cm dziļumā. Ja vien ūdens nesmeļas salonā, tad viss būs kārtībā, jo sistēma ir hermētiski noslēgta," atzīmē Bekers.