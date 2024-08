FOTO CSDD, VP un grupa "Drošais ceļš" dodas agresīvo autovadītāju medībās Rīgas ielās

Saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 51. panta 10. daļas 2. punktu tā uzskatāma par agresīvu braukšanu līdzās tādiem pārkāpumiem, kā vairākkārtēja braukšanas joslu maiņa apsteidzot un vairāku sastrēgumā esošu vai kolonnā braucošu transportlīdzekļu apdzīšana pa pretējā virziena joslu vai apbraukšana pa vietām, kas nav paredzētas transportlīdzekļu braukšanai. Tā var būt gan sabiedriskā transporta josla, gan ceļa nomale, ietve, gājēju ceļš, velosipēdu ceļš u. c. Par to transportlīdzekļa vadītājam piemēro naudassodu no 14 līdz 56 naudassoda vienībām jeb no 70 eur līdz 280 eur un 6 soda punktus.