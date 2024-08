Latvijas iedzīvotājus ceļu satiksmē visvairāk kaitina pagrieziena signāla nerādīšana

Pazīstamais drifta autobraucējs Reinis Ozoliņš stāsta par to, kas viņu visvairāk kaitina un kā viņš saglabā mieru šādās situācijās: "Divas lietas, kas satiksmē mani "uzvelk" visvairāk, ir braukšana pa kreiso joslu uz šosejas, tad, ja pārējās joslas ir brīvas, kā arī nepamatoti lēna braukšana, kavējot satiksmi. Lai izvairītos no kaitinošām situācijām, es, pirmkārt, plānoju savu laiku tā, lai izvairītos no iekļūšanas sastrēgumos un braukšanas intensīvas satiksmes apstākļos – tas man lieliski strādā kā preventīvs risinājums."