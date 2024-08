Noskaties Sešu vidēja izmēra krosoveru salīdzinājums braucienā uz Daugavpili

Jaunais "Škoda Kodiaq" ar vienu uzpildi droši vien tiek divas reizes tālāk nekā melnais obelisks no Korejas, tāpēc ka tam ir divu litru dīzeļdzinējs ar garšīgiem 193 zirgspēkiem. Dīzeli arvien retāk var dabūt pat "premium" SUV, un arvien biežāk vispār nemaz - plašpatēriņa modeļos. Un vēl tam ir plašs salons, jauna vadītāja saskarne, liels ekrāns un "smart dial" kloķi "touchscreen" vietā.

No 43 000 sākuma eiro mūsu "Kodiaq" pilnais vērtējums izaudzis līdz 60 tūkstošiem, kas ir divas trešdaļas no "KIA EV9" cenas. Glīto krēslu forma prasa pierašanu, bet uz nelīdzena seguma un tramvaja sliedēm piekarē dzirdami aizdomīgi trokšņi. Un, pat ja tā visa nebūtu, čehu melnos Daugavpils gambītā izaicinātu vācu baltie.

Var just, ka uzsvari ir pavisam atšķirīgi no "Volkswagen" vai "Kia". 45 000 vietā tas maksā 57 500, kas nav tālu no maksimāli aprīkota "Kodiaq". Vai šādā izmērā ir dabonams arī kas lētāks? Jā - "Renault Espace". Pat ar 200 zirgspēkiem un sportiskā "esprit Alpine" izpildījumā "Espace" cena beidzas tur, kur "CRV" un "Kodiaq" tā tikai sākas.