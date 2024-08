Noskaties "Kurš idiots to izdomāja?" Satiksmes eksperts kritizē situāciju Brīvības un Zemgala gatves krustojumā

"Šajā posmā ir ceļa remonts, te maina segumu. Ieraugot šo skatu ar maināmo segumu, man sāk kļūt bail par šo valsti. Un ziniet, kādēļ? Jo tur tālāk ir slavenā Austrumu maģistrāle. To būvēja vairākus gadus, un šis ielas posms praktiski visu laiku bija ciet. Kurš idiots izdomāja tagad šeit mainīt segumu, ja divus gadus to varēja darīt, nevienam netraucējot? Bet tagad, kad ir atklāta jaunā maģistrāle, visi smagie izdzīti no centra un visiem smagajiem uz ostu jābrauc pa šejieni… Padarīt to par vienu joslu, kurā mašīnas pie zaļā brauc virsū gājējiem, tas ir plānošanas meistarstiķis. Staķis var lamāt Ķirsi, un Ķirsis Staķi, bet tas ir stulbi," saka Timrots.