Noskaties Veicot pārbaudi par Kariņa lidojumiem, premjera biroja darbinieku pārkāpumus neatrod; Citskovskis pārsūdz sodu

Citskovskis uzskaita vairākus viņaprāt notikušus procesuālus pārkāpumus komisijas darbā, taču galvenais, kam viņš nepiekrīt pēc būtības, ir, ka ierēdņiem jāatbild par politisko amatpersonu pieņemtajiem lēmumiem. Citskovskis disciplinārsodu ir pārsūdzējis tiesā, jo grib, lai to atzītu par nepamatotu, taču atgriešanos amatā neprasa. To, vai viņam ir kāds statuss prokuratūras uzsāktajā un KNAB izmeklētajā kriminālprocesā, bijušais Valsts kancelejas direktors nekomentē. Tas gan ir ļoti ticams: KNAB “de facto” apstiprināja, ka abas personas, kurām lietā šobrīd ir tiesības uz aizstāvību, bija nodarbinātas Valsts kancelejā.

Kronbergs apgalvo, ka šobrīd, kamēr Ministru kabineta noteikumos par komandējumiem nebūs konkrēti atrunāta specreisu izmantošana, šādi lidojumi notikt nedrīkst un viņš tādus nepieļaušot. Šovasar gan tika pieņemti Valsts kancelejas iekšējie noteikumi par to, kā tiek organizēta daļa no līgumreisiem – tie, kurus apmaksā no Eiropas Savienības Padomes budžeta. Saskaņā ar noteikumiem, turpmāk Valsts kancelejas direktors būs tas, kurš izvērtē premjera biroja iesniegto pamatojumu un saskaņo vai noraida speciālā gaisa transporta līgumreisa izmantošanu valdības vadītāja ceļā uz Eiropadomi vai atpakaļ no tās.