Jelgavas novada dome joprojām turpinās strādāt bez priekšsēdētāja

Līdz ar to domes priekšsēdētājs ievēlēts netika, tāpēc notika trešā balsošanas kārta, kurā balsošana bija tikai par Ozoliņa kandidatūru. Taču viņš atkal guva tikai astoņu kolēģu atbalstu, bet 11 bija pret.

Jelgavas novada domē darbs jau vairāk nekā četrus mēnešus rit bez domes priekšsēdētāja pēc tam, kad 3.aprīlī no amata atkāpās Madars Lasmanis (LA), savukārt 10.jūlijā domes priekšsēdētāju ievēlēt neizdevās.

Lasmanis par atkāpšanos no amata paziņoja 3.aprīlī, aptuveni stundu pirms Jelgavas novada domes sēdes, kurā bija paredzēts skatīt septiņu deputātu pieprasījumu atbrīvot viņu no amata saistībā ar divdomīgu video, kurā bija redzams, kā Lasmanis, attālināti vadot domes Budžeta komisijas sēdi no automašīnas, pievēršas kādas sievietes kājām.