Sekss ar viņu ir pārāk īss. Ko es varu lietas labā darīt?

"Guardian" lasītāja turpina: "Sākumā mēs šo lietu izrunājām un viņš lūdza, lai es viņam palīdzu saprast, ko vēlos, bet, kad es to mēģināju, viņš uzstāja, ka viņam patīk darīt to, ko viņš dara, un nevēlas neko jaunu. Tas turpinās pārāk ilgi. Es vēlos kopīgu seksuālo dzīvi, nevis tādu, kas paredzēta tikai viņam. Vai varat man palīdzēt tikt galā ar to?"

Var jau būt, ka viņš ir vienkārši savtīgs, taču, pieņemot to, jūs nesaņemsit to, ko vēlaties! Mēģiniet pieiet šai problēmai no tāda viedokļa, ka viņam, iespējams, ir vajadzīga cita veida vadība no jums, jo viņš baidās piedzīvot vilšanos. Tas vīriešiem ir īpaši sāpīgi un nevēlami.