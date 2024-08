Arodbiedrība: Politiķus atkal skāris vīruss "nepildam likumu pret pedagogiem"

TVNET jau vēstīja, ka vēl nav skaidrs, vai pedagogi no 2025.gada saņems vismaz 10,35 eiro par vienu darba stundu, kā to paredz zemākās darba algas likmes grafiks, izriet no izglītības un zinātnes ministres Andas Čakšas (JV) paustā žurnālistiem aizvadītajā nedēļā.