Biežākās kļūdas pretsāpju līdzekļu lietošanā

Ir zāles, kuras lieto vienreizēji pēc nepieciešamības, piemēram, pretsāpju tableti var lietot, kad iesāpējusies galva, bet ir zāles, kurām ir noteikts ārstēšanas kurss. Antibiotiku devu un ārstēšanas kursu nosaka ārsts, vadoties pēc infekcijas smaguma pakāpes. "Ļoti būtiski ir nepārsniegt instrukcijā norādītās vai ārsta noteiktās medikamenta devas. Atkarībā no medikamenta sastāva pretsāpju līdzekļus nebūtu vēlams lietot ilgāk kā 10 - 14 dienas. Kombinētie preparāti līdz 10 dienām, bet monopreparāti (paracetamols, ibumetīns, ibuprofēns) līdz divām nedēļām," precizē Agnese Jursa.

"Ja ārsts vai farmaceits nav norādījis, ka tablete ir jādala, to pašrocīgi darīt nevajadzētu. Tabletēm, kuras drīkst dalīt, parasti ir dalījuma līnija, savukārt, ja tabletei ir apvalks, tad to nedrīkst sakost, smalcināt vai dalīt, jo apvalkam ir svarīga funkcija – maskēt nepatīkamu garšu, pasargāt muti, zobus un gremošanas traktu no kairinošu vielu iedarbības. Smalcināt nedrīkst arī ilgstošas iedarbības tabletes, kur ar atbilstoša apvalka palīdzību tiek panākta aktīvas vielas atbrīvošanās organismā visas dienas garumā. Ja tablete ir jānosūkā, piemēram, tabletes pret kakla sāpēm, tad pēc šīs tabletes lietošanas nedrīkst ne dzert, ne ēst vismaz stundu, lai zāles paspētu iedarboties," par tablešu pašrocīgu dalījumu un sekām stāsta farmaceites asistente.