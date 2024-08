Nīderlande atļāvusi Ukrainai izmantot tās piegādātos iznīcinātājus F-16 Krievijas teritorijā

Nīderlande ir solījusi Ukrainai piegādāt 24 F-16 iznīcinātājus. Intervijā gan Eihelsheims neatklāja, cik no tiem jau šobrīd atrodas Ukrainas rīcībā.

Eihelsheims komentēja arī Ukrainas operāciju Kurskas apgabalā, nosaucot to par "izcilu no praktiskā viedokļa". "Viņi diezgan ātri ieņēma lielu teritoriju. Šādi rīkojoties, viņi Putinam ir radījuši dilemmu," pauda Eihelsheims.

Armijas virspavēlnieks arī atgādināja, ka viens no Kurskas operācijas uzdevumiem bija atvilkt ievērojamus Krievijas spēkus no citiem virzieniem - jo īpaši no Pokrovskas un Kurahoves virziena.