Noskaties Daudzvirzienu ceļš zaļākai nākotnei. Pirmais kontakts ar "Toyota" alternatīvajām piedziņām

"Toyota" to sauc par daudzvirzienu ceļu, kurā netiek smādēta nedz elektromobilitāte, nedz ūdeņradis, nedz arī sintētiskās degvielas. Kas zina, kura veida un no kā iegūta enerģija galu galā kustinās autotransportu pēc desmit, divdesmit un piecdesmit gadiem? Skaidrs ir viens - automašīnas būs vajadzīgas, tostarp arī darba zirgi pikapi, no kuriem vismaz Eiropas tirgū vairums ražotāju ir novērsušies.