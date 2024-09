Vācija uz robežas atraidījusi vairāk nekā pusi nelegālo imigrantu

Saskaņā ar ministrijas sniegto informāciju šī gada pirmajos sešos mēnešos uz robežas apturēti 42 307 nelegālie imigranti, no kuriem 21 661 nosūtīts atpakaļ.

To nelegālo imigrantu skaits, kas uz robežas pieprasījuši patvērumu, šajā laika periodā ir sarucis. Pērn patvēruma pieprasījumi tika pieņemti no aptuveni 45% nelegālo imigrantu, kamēr šī gada pirmajā pusē - tikai no 23%.