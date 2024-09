Pēdējās nedēļas lasu informāciju par “airBaltic” aktualitātēm, skatos par to diskusiju raidījumus un, jo vairāk to daru, jo vairāk saprotu, ka neko nesaprotu. Skaidrs ir tikai viens – komunikācija pilnīgi visos līmeņos ir absolūta miskaste. Un vēl, protams, – neviens ne pie kā nav vainīgs. Tas viss vienkārši atgadījies pats no sevis, no zila gaisa. Kā jau vienmēr.