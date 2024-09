20 gados OCTA IT sistēmā investēti gandrīz 8 miljoni eiro, padarot to par vienu no modernākajām Eiropā

LTAB izstrādātā OCTA IT sistēma nodrošina to, ka polises pircējs var iegādāties to vienkārši un ātri, un tas pamatā neaizņem vairāk kā dažas minūtes. "Salīdzinājumā ar citām Eiropas valstīm, kurās, lai saņemtu apdrošināšanas piedāvājumu, jāaizpilda garas anketas, kas ir ilgstošs un sarežģīts process, Latvijā apdrošinātājiem nepieciešamie dati no sistēmas tiek sniegti dažu sekunžu laikā, tādēļ OCTA piedāvājumi var tikt sagatavoti nekavējoties. Turklāt klientam nav nepieciešams fiziski apmeklēt apdrošinātāja biroju, klientu apkalpošanas centru vai brokeri," stāsta Abāšins.