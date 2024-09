Navaļnija komanda apgalvo, ka uzbrukumu Volkovam Viļņā pasūtījis uzņēmējs

Sarakste liecina, ka sākotnējais plāns esot bijis Lietuvā nolaupīt Volkovu un aizvest viņu uz Krieviju, lai tur nodotu viņu Krievijas Federālajam drošības dienestam (FSB). Bļinovs 2023.gada oktobrī sūtītos ziņojums sauc Volkovu par "sūtījumu" un ziņo, ka novēro opozicionāru. Viņš arī pasūtītājam piedāvā Volkovam "koridoru" - maršrutu, pa kuru caur Rīgu nogādāt Volkovu Krievijā. Lai šo plānu īstenotu, Bļinovs prasa samaksu 12 000 eiro apmērā, lai "izīrētu divus kuģīšus no apkaimes un no Rīgas, plus degvielai", kā arī atlīdzību viņam pašam. Nav zināms, kāpēc sākotnējais plāns netika īstenots.