Cik tālu izvilks? Mīti un patiesības par elektroauto baterijām

Mīts nr. 1: bail palikt meža vidū uz ceļa. Distance, kuru ar pilnu bateriju var veikt elektroauto, atkarībā no modeļa, jaunākiem modeļiem ekonomiskā braukšanas režīmā sasniedzot vidēji no 300 līdz 500 kilometriem. Skeptiķiem, kuriem tas šķiet par maz, Daniels Treņins retoriski jautā – cik lielas distances, braucot pa Latviju, jums ikdienā ir jāveic? Pat no viena Latvijas gala līdz otram ar grūtībām sanāks 500 kilometru, un pat mašīna ar salīdzinoši mazu akumulatora ietilpību (~ 60 kWh) jau pieveic vairāk nekā 300 kilometru ar vienu uzlādi.