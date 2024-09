Pēc avārijas kādam BMW īpašniekam atlīdzībā izmaksāti vairāk nekā 66 tūkstoši eiro

Par sadursmēm ar citiem transportlīdzekļiem šogad BALTA ir izmaksājusi jau 6,7 miljonus eiro. No astoņiem gadījumiem, kad atlīdzība pārsniegusi 30 000 eiro, septiņi notikuši vasaras mēnešos. Lielākā summa – vairāk nekā 66 000 eiro – izmaksāta kādam BMW X5 īpašniekam, vēl divu spēkratu – cita BMW X5 un Volvo XC90 – vadītājiem izmaksāti vairāk nekā 40 000 eiro.

Arī Valsts policija, vieni no satiksmes drošības kampaņas rīkotājiem, aicina ikvienu pārskatīt savu braukšanas ieradumus un koncentrēties uz ceļa, braucot pie stūres.

"Pieaugošo ceļu satiksmes negadījumu skaitu Valsts policija saista ar to, ka lielai daļai iedzīvotāju vasara ir atvaļinājumu un atpūtas laiks, tādēļ palielinās satiksmes intensitāte, līdz ar to arī negadījumu skaits aug. Valsts policija atgādina, ka autovadītājiem un arī citiem satiksmes dalībniekiem vienmēr jābūt modriem, piedaloties ceļu satiksmē, jo mazākā uzmanības novēršana no ceļa var beigties pat ar traģiskām sekām," brīdina Valsts policijas Reaģēšanas pārvaldes priekšnieks Juris Jančevskis.