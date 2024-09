Tinder “randiņu atkarīgais” no Rīgas: beigt satikties nav vieglāk kā atmest alkoholu

Ko cilvēki tagad meklē vietnē Tinder? No seksa līdz kopīgām interesēm

"Daudzi te vienkārši meklē jaunas iepazīšanās , sarunu biedrus un cenšas izkļūt no sava "burbuļa". Daudziem trūkst siltuma un komunikācijas," uzskata intervētais.

Pēc viņa domām, Tinder ir viena no dzīves jomām, kur var satikties, papļāpāt, sākt attiecības arī pilnīgi dažādu profesiju cilvēki.

“Līdz 40 gadu vecumam lielākajai daļai no mums jau ir izveidojies draugu loks, un nereti tas ar katru gadu samazinās, bet Tinder tev dod iespēju doties uz randiņu ar miljonāra meitu, balerīnu, deputāti, juristu vai cilvēku, kurš atgriezies no Kilimandžāro. Tas arī ļauj izkļūt no rutīnas,” pārliecināts ir Antons.