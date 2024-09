BKUS komentē ar difteriju saslimušo bērnu stāvokli

Kā pauda BKUS pārstāve Dace Ševčenko, bērnus varētu izrakstīt no slimnīcas pēc aptuveni divām nedēļām.

Jau ziņots, ka policija sestdien aizturēja vecākus par divu ar difteriju saslimušu bērnu izņemšanu no slimnīcas, savukārt bērni tika nogādāti slimnīcā.

VP skaidroja, ka policija saņēma iesniegumu no slimnīcas par to, ka piektdien, 20.septembrī, sieviete pretēji ārstu norādēm no slimnīcas izņēma savus divus bērnus, kuri slimoja ar difteriju un kuriem ir komplikācijas un nozīmēta obligātā ārstēšanās slimnīcā.