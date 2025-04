Pasaule reaģē uz Trampa noteiktajiem muitas tarifiem

"ASV tarifu noteikšana ES ir rīcība, ko es uzskatu par nepareizu un kas nav piemērota nevienai no pusēm," viņa sacīja.

Jau vēstīts, ka Tramps ir paziņojis par jaunu muitas tarifu noteikšanu preču importam no ārvalstīm, tostarp par augstu tarifu noteikšanu ASV svarīgajiem tirdzniecības partneriem - Ķīnai un ES.

ASV prezidents informēja, ka 49% tarifs tiks noteikts precēm no Kambodžas, 47% - Madagaskaras, 48% - Laosas, 46% - Vjetnamas, 44% - Mjanmas, 37% - Bangladešas un Serbijas, 36% - Taizemes, 34% - Ķīnas, 32% - Indonēzijas un Taivānas, 31% - Šveices, 30% - Dienvidāfrikas, 29% - Pakistānas, 28% - Tunisijas, 27% - Kazahstānas, 26% - Indijas, 25% - Dienvidkorejas, 24% - Japānas un Malaizijas, 21% - Kotdivuāras, 20% - precēm no ES un Jordānijas, 18% - Nikaragvas, 17% - Filipīnām un Izraēlas, bet 15% - precēm no Norvēģijas.