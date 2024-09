Paliatīvā aprūpe Latvijā nav atbilstoša pacientu vajadzībām, secinājusi Valsts kontrole

Kā norāda VK, nepietiekamo ambulatoro paliatīvās aprūpes pakalpojumu dēļ slimnīcas ir pārpildītas. Starptautiskā prakse savukārt liecinot, ka tikai nelielai daļai paliatīvās aprūpes pacientu ir nepieciešami sarežģīti izmeklējumi un manipulācijas, ko var sniegt tikai slimnīcās. Revīzijā veiktā datu analīze liecina, ka Latvijā slimnīcās paliatīvās aprūpes un cita profila nodaļās kopā ievietoti 50% paliatīvās aprūpes pacientu, turklāt lielākā daļa no tiem specializēto paliatīvo aprūpi saņēma augstākā līmeņa klīnisko universitāšu slimnīcās.

Tomēr slimnīcu kapacitāte nav pietiekama. Par to liecinot rindas, faktiskais hospitalizāciju skaits, kas ik gadu ir mazāks nekā ieplānots gada sākumā, kā arī neizlietotais finansējums. Pašlaik paliatīvās aprūpes pakalpojumus nodrošina septiņas no deviņām slimnīcām, kas kvalificējas šo pakalpojumu sniegšanai, bet Nacionālais veselības dienests (NVD) nav apzinājis to visu iespējas nodrošināt paliatīvās aprūpes pakalpojumus, kas ir būtiski reģionālajai pieejamībai, vērtē VK.