Fakti par purva princesēm – dzērvenēm

Vairāk par to, kas vērtīgs atrodams dzērvenēs un kā pārmērīga to lietošana var ietekmēt veselību un pašsajūtu, skaidro aptieku tīkla Apotheka sertificētā farmaceite Mārīte Šukele.

C vitamīns ir vitamīns numur viens imunitātes stiprināšanā! Tas jāuzņem katru dienu, jo pats tas mūsu organismā neveidojas. Vislabāk C vitamīns asimilējas, uzņemot svaigas dzērvenes.

"Nevajadzētu baidīties no C vitamīna uzņemšanas pārlieku lielās devās – C vitamīns ir ūdenī šķīstošais vitamīns, kas vajadzības gadījumā ātri tiek izvadīts no organisma. Taču jāņem vērā, ka intensīva C vitamīna uzņemšana ieteicama ne ilgāk kā 2–5 nedēļas. Pārāk daudz organismā tas var noslogot nieres un pat ietekmēt tajās notiekošos procesus," uzsver Apotheka sertificētā farmaceite.