Video Trampu iesūdz tiesā par meliem, ka migranti “ēd kaķus”

“Neraugoties uz to, ka pēdējo divu nedēļu laikā vairākkārt tika norādīts, ka apgalvojumi par Haiti migrantiem, kas it kā “ēd kaķus un suņus”, ir nepatiesi, apsūdzētie turpina tos izplatīt. Tās ir naida runas, kuru mērķis ir nomelnot un apdraudēt Haiti migrantu dzīvības,” teikts iesniegumā tiesai.

Neslavas celšana, naida runa, kūdīšana uz vardarbību un sazvērestība ar mērķi pārkāpt Haiti migrantu pilsoniskās tiesības ir tikai daži no apsūdzībām, ko pret Trampu izvirzījušas grupas The Haitian Diaspora PAC un Office of the Haitian Diaspora. “Nevienam nav tiesību apmelot veselu cilvēku grupu, apdraudēt un traucēt viņu ikdienas dzīvi, publiski izplatot melus pret viņiem,” uzsvēra prasības pieteikuma sagatavotāji.