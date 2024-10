Ungārija stiprina attiecības ar Krieviju; politiķe mēģina cenzēt LTV saturu

“Ungārijā ir liela Baltkrievijas traktoru rūpnīca, kur galvenokārt strādā Baltkrievijas eksperti. Viņi šeit ieradās ar vīzu. Tātad mēs īsti neredzam, kāpēc mums pēkšņi vajag daudz vairāk krievu un daudz vairāk baltkrievu, kas te var ierasties bez specifiska darba. Jo nacionālā karte pieļauj to, ka no šīm valstīm var ierasties neierobežots cilvēku skaits, viņi var pagarināt savu uzturēšanos bez jebkādiem ierobežojumiem. Un viņiem nav jāprecizē ieņemamā pozīcija, kuras dēļ viņi ierodas,” secināja Eiroatlantiskās integrācijas un demokrātijas centra pētniece Dorka Takāči.

Līdzīgi izsakās Ungārijas opozīcija, sakot, ka sabiedrotajiem zūd uzticība Ungārijai. “Ja tas tā turpināsies un Orbāns aizvien vairāk stums Ungāriju Krievijas virzienā, tad tas var beigties pat ar Ungārijas izslēgšanu, vai viņš pats to izvedīs no Eiropas Savienības un NATO. Kaut mēs esam biedri šajās divās ļoti nozīmīgās organizācijās, daudzi mūsu sabiedrotie uzskata, ka Ungārija, Ungārijas valdība nesadarbojas, nevēlas būt šo alianšu daļa,” intervijā “de facto” uzsvēra opozīcijas politiķe, Ungārijas parlamenta Ārlietu komisijas locekle (“Demokrātiskā koalīcija”) Āgneša Vadai.

Kā norāda vairāki eksperti, Ungārijas valdība stiprina savu popularitāti, balstoties uz sev lojāliem medijiem. Tiem žurnālistiem, kas uzdod nepatīkamus jautājumus, darbu mēdz apgrūtināt. Ko tādu novēroja arī raidījums “de facto”. Nākamajā dienā pēc intervijas ar Ungārijas parlamenta deputāti – viņas pārstāvji pieprasīja raidījumam atskaitīties par to, kas no šīs intervijas tiks pārraidīts ēterā, pretējā gadījumā aizliedzot to izmantot un draudot ar tiesiskām sekām.