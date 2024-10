Kardiologs: Holesterīna līmenis jānosaka jau bērniem piecu līdz sešu gadu vecumā

Kardiologs uzskata, ka holesterīnu nepieciešams zināt ikvienam pieaugušajam, tomēr ideāli būtu to noteikt jau bērnībā, kad dzīvesveids vēl nav tik ļoti paspējis sabojāt vielmaiņu - tas ir vislabākais brīdis, kad var atpazīt no vecākiem pārmantoto ģimenes hiperholesterinēmiju (ĢH).

Pēc kardiologa sniegtās informācijas, ĢH raksturīgs ļoti augsts holesterīna līmenis, kas tiek pārmantots no vecākiem. Tā skar vienu no 250 cilvēkiem, līdz ar to Latvijā šobrīd varētu būt ap 7000-8000 pacientu, kas pakļauti šīs slimības riskam. Pateicoties Latvijas Ģimenes hiperholesterinēmijas reģistram, šobrīd Latvijā ir identificēti 620 cilvēki ar apstiprinātu ĢH, kas saņem atbilstošu ārstēšanu un aprūpi.