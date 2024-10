AZ: Milzīgs. Par to ir tas stāsts, ko es sākumā teicu, ka skola ir galvenais pamata punkts, kur ir svarīgi, lai viņš neizkrīt no izglītības sistēmas.

Augulis uzskata, ka viens no risinājumiem varētu būt noteikt vidējo izglītību par obligātu. Par to skaļāk un klusāk runā jau sen. 2017.gadā tā laika izglītības ministrs Kārlis Šadurskis norādīja, ka atteikšanās no obligātās vidējās izglītības bijusi viena no lielākajām kļūdām. Ministrijā to mainīt šobrīd neapsver.