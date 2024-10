Operācijas laikā vienu no iespējamajiem pārvadātājiem izdevās uzreiz aizturēt, savukārt otrs pasažieris metās bēgt. Personai izdevās noslēpties mežā vairākas stundas aptuveni 6 km no pamestā transportlīdzekļa. Tur viņš gaidīja taksometru, ar kuru bija nolēmis turpināt ceļu. Tomēr nekur tālu netika, jo Latgales reģiona pārvaldes operatīvie darbinieki, veicot operatīvos meklēšanas pasākumus, pamanīja aizdomīgā vietā novietotu taksometru un uz to no meža pārvietojamies vīrieti, kas atbilst meklētajai personai. Vīrietis turpat aizturēts.