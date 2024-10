Rosina noteikt prasības arī velosipēdu piespiedu pārvietošanai un atzīšanai par ilgstoši atstātu uz ceļa

SM atzīmē, ka reģistrētus velosipēdus būs ērtāk un ātrāk atgūt no šīs speciālās stāvvietas, uzrādot informāciju no Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistra par veiktu velosipēda reģistrāciju. Ja reģistrācija nebūs veikta, tad būs jāuzrāda tāda informācija, ar kuru īpašumtiesības varēs pierādīt.