Simpsoni neparedzēja viesuļvētru Miltons

Pirmajā video redzamās Simpsonu ainas no 8. sezonas 8. sērijas, kurā Springfīldas pilsētu ASV skar spēcīga vētra. Sērijā nav minēta Florida un tajā nav attēlots Miltona radītie postījumi, piemēram, plūdi.

Ekrānuzņēmums no Facebook.

Foto: Ekrānuzņēmums no Facebook.

Otrajā video mākslīgi radīta balss stāsta par Simpsonu sēriju Springfīldas vētra (ang. – Springfield Storm). Seriālu un filmu datubāzē IMDB nav sērijas ar šādu nosaukumu. Video it kā attēlotas ainas ar vētras izraisītajiem plūdiem, taču to “ekrānuzņēmumi” patiesībā ir radīti ar mākslīgā intelekta palīdzību. Par to liecina seriālam neraksturīgas sejas, neloģisks teksts un tēli ar pārāk daudz pirkstiem vai trūkstošām ķermeņa daļām.