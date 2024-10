Sākta parakstu vākšana par vērienīgām satiksmes izmaiņām Rīgā pie Centrāltirgus.

Sekojoši vajadzētu izveidot regulējamu gājēju pāreju pār 13.janvāra ielu pretī autoostai virzienā uz Vecrīgu, kā arī likvidēt krustojumu, proti, braucamo ielas daļu Prāgas ielas galā - pašreizējā krustojumā ar 13. janvāra ielu. Brauktuves daļu 13. janvāra ielā attiecīgi vajadzētu izlīdzināt, padarot to gājējiem ērtu, drošu un sakoptu.

Adijāna ieskatā būtiski, lai Prāgas ielas posms zem dzelzceļa pārvada tiktu atvēlēts tikai gājējiem un velosipēdistiem. Tas, vai tuneli no autoostas uz Vecrīgu likvidēt vai atstāt, izveidojot virszemes gājēju pāreju, arī būtu apsverams jautājums. "Pašlaik tas diemžēl ir tālu no sakoptas pilsētvides standarta, un gājējiem ar kustību grūtībām un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām problemātisks lietošanai vai pat nepieejams," norāda idejas autors.

"Šī sadrumstalotā, lietošanai neērtā un ne visai drošā vieta kļūs arī sakoptāka un vienkāršāk uzturama. Cita starpā pārskatāmāka, sakārtotāka vide mazinās arī kabatzagļu komforta zonu. Uzlabosies piekļuve gan Centrāltirgum, gan autoostai un šīs teritorijas sakoptība. Ērtāka būs arī pārsēšanās no citiem sabiedriskā transporta maršrutiem 7. tramvajā," potenciālos labumus no rosinātajām pārmaiņām uzskaita to autors.