Uz autoceļiem notriektos un ievainotos dzīvniekus jāreģistrē lietotnē "Mednis"

VMD atgādina, ka notriekto dzīvnieku nedrīkst piesavināties un par to ir piemērojams sods. Tāpat notriektā dzīvnieka patvaļīga novākšana no ceļa var būt bīstama veselībai vai dzīvībai. Par meža dzīvnieka savākšanu ir atbildīga pašvaldība, bet no ceļa braucamās daļas dzīvnieku var novākt ceļa pārvaldītājs. Ja notriektais dzīvnieks atrodas uz valsts autoceļa, par to var informēt VSIA "Latvijas valsts ceļi".