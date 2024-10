Pētījums: iegādājoties OCTA, auto vadītāji izvēlas lētāko, nevis kvalitatīvāko

"Auto asociācija" valdes loceklis Krišs Lipšāns sacīja: "Viss ir likumsakarīgi. Latvijas likumdošana paredz, ka katram autovadītājam ir jāveic sava transportlīdzekļa obligāta apdrošināšana jeb jāiegādājas OCTA polise. Šī polise darbojas gadījumos, kad jāsedz zaudējumi, ko esi nodarījis auto negadījumā iesaistītajam transporta līdzeklim. Ņemot vērā, ka šie zaudējumi uz polises pircēju neattieksies, ir tikai loģiski, ka viņš izvēlēsies lētāko, nevis kvalitatīvāko piedāvājumu. Un tālāk jau sākas riņķa dancis. Arī apdrošinātājs domā par saviem finanšu rezultātiem, tāpēc kā sadarbības partnerus, kas tiek burtiski uzspiesti cietušajam auto vadītājam, izvēlas auto servisu ar viszemāko cenas piedāvājumu. Domāju, ka atbilde, kādi servisi spēj piedāvāt zemākās cenas, nav ilgi jāmeklē! Līdz ar to, no vienas puses, valsts cīnās ar "pelēko tirgu", no otras puses – nesper elementārus soļus, sakārtojot likumdošanu un konkrēto nozari."