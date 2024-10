VIDEO "Šādi slepkavas nedrīkst braukt!" Ogrē nāvējoši notriec pensionāri, meklē aculieciniekus

Par to, ka māsa ir iekļuvusi negadījumā, Zinaīda uzzināja vien nākamajā dienā, 10. oktobrī. Sieviete agri no rīta saņēma zvanu no slimnīcas ar vēsti, ka sadursmē gūtās traumas bijušas pārāk smagas un 71 gadu vecā Leontīne nomirusi.