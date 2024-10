Latvija lietoto auto tirgus caurspīdīguma indeksā arī šogad ierindojas beigās

Šoferi, kas iegādājas no ārzemēm ievestus spēkratus, riskē iegūt automašīnu ar viltotu nobraukumu vai iepriekš gūtiem bojājumiem. Pēc auto nozares eksperta un "carVertical" komunikācijas vadītāja Mata Buzeļa teiktā, automobiļiem, kas tiek vesti pāri robežai, ir līdz pat četrām reizēm lielāka iespējamība būt ar viltotu nobraukumu. No visām Latvijā lietotajām automašīnām 69,8 % ir ievesti no citām valstīm, kas ir krietni lielāks rādītājs par Eiropas vidējo, tādēļ pircējiem ieteicams uzmanīties, apsverot no ārzemēm ievesta spēkrata iegādi.