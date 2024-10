ASV valsts sekretāra vietnieks: Krievijai noteikto sankciju apiešanā galveno lomu spēlē Ķīna

"Tad, kad runājam par sankciju apiešanu, mēs patiesībā runājam par Ķīnu. Ķīna piegādā 90% Krievijas ieroču rūpniecībā izmantotās elektronikas un 70% mašīnbūves iekārtu. Vienlaikus Ķīna saka saviem Eiropas partneriem, ka vēlas būt to tirdzniecības partnere.

Viņš uzskata, ka tā būtu ļoti efektīva sarunas sastāvdaļa, kas varētu ievērojami iedragāt Krievijas iespējas turpināt iegādāties šīs preces no Ķīnas, kuras ekonomika šobrīd ir grūtā situācijā, un Pekinai ir izmisīgi nepieciešama izaugsme.

"Jā, arī mums attiecības ar Ķīnu ir ļoti svarīgas, bet tieši tādas pat tās ir arī Ķīnai. Krievija no Ķīnas iepērk pusi no visa sava importa, taču vienlaikus tie ir tikai kādi 3% no visa Ķīnas eksporta. ASV un Eiropa ir daudz, daudz svarīgākas. Domāju, ka tas ir mūsu trumpis, ko mums ir labi jāizmanto," aģentūrai LETA norādīja ASV valsts sekretāra vietnieks.