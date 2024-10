Kas vainojams stāvvietās notiekošajos negadījumos – neprasmīga auto vadīšana vai neuzmanība?

Kā norāda aptaujas dalībnieki, lielākā daļa autovadītāju (58%) ir spējuši draudzīgi vienoties par to, kurš autovadītājs vainojams autostāvvietā notikušajā negadījumā. Tomēr ir arī citādi gadījumi – 4% aptaujāto atbildēja, ka ceļu satiksmes negadījums tika reģistrēts, taču netika panākta vienošanās par to, kurš autovadītājs ir bijis vainīgs.

Daļa autovadītāju izvēlējās vecmodīgu pieeju un pēc neliela ceļu satiksmes negadījuma izraisīšanas autostāvvietā atstāja zīmīti ar savu kontaktinformāciju (2%), savukārt citi pēc notikušā atrada šādu zīmīti uz sava transportlīdzekļa (2%). 6% aptaujāto atbildēja, ka nepatīkamo situāciju risinājuši, uz vietas samaksājot otram autovadītājam nodarītos zaudējumus vai saņemot naudu no vainīgā. Veseli 11% aptaujāto teica, ka neviens no autovadītājiem nevēlējās tērēt laiku, tāpēc vienkārši nereģistrēja notikušo.

"If" eksperts arī atgādina, ka par bēgšanu no notikuma vietas var tikt piemērots sods (no 70 līdz 200 eiro) ar transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu uz laiku no trim mēnešiem līdz diviem gadiem vai bez transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizlieguma.