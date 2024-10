Igaunijā autovadītāja apliecību var iegūt no 16 gadu vecuma. Oficiāli to sauc par vadītāja apliecību ar ierobežotām vadīšanas tiesībām. Arvien biežāk no vecākiem var dzirdēt neapmierinātību, ka viņu bērniem, kuri saņēmuši kāroto apliecību, nākas pēc kāda laika atkal kārtot braukšanas eksāmenu, lai iegūtu, tā sakot, īstas autovadītāja tiesības. Protams, vecākiem par to jāmaksā, ziņo laikraksts "Postimees".