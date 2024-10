Diviem policistiem par 600 eiro kukuļa ņemšanu piespriež cietumsodu

Viens no policistiem šoferim paziņojis, ka viņš ir "iekritis". Tālākā komunikācijā šoferis jautājis, par cik viņš ir "iekritis", uz ko viens no policistiem nosaucis kukuļa apmēru - 600 eiro, par to, lai netiktu noformēts administratīvā pārkāpuma protokols.