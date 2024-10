“To var izdarīt tikai NATO valstu speciālisti, jo tam nepieciešama izlūkošana no kosmosa, kas Ukrainai, protams, nav. Mēs to saprotam: ir vajadzīgi speciālisti, kas, pamatojoties uz šiem izlūkošanas datiem, nosaka lidojumu trajektorijas,” intervijā Kremļa propagandistam Pāvelam Zarubinam sacīja Putins.

“Viņi mani par to nav informējuši, bet es ceru, ka viņi to ir sadzirdējuši. Jo, protams, arī mums pašiem būs jāpieņem daži lēmumi. Jautājums ir par to, kā reaģēt, kad un kur tieši. Pagaidām par to runāt ir pāragri. Bet, protams, mūsu militārais departaments par to domā un piedāvās dažādus atbildes variantus,” sacīja Putins.