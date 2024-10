Noskaties Kāds sods pienākas motorlaivas vadītājam, kurš notrieca cilvēkus uz SUP dēļa?

Negadījums Cieceres ezerā notika 25. augustā. Četru cilvēku ģimene – mamma, tētis un divi bērni – nolēma pavadīt svētdienas pēcpusdienu, vizinoties ar SUP dēļiem. Pamanījuši arī atpūtniekus motorlaivā. Pirmajā reizē tie pabraukuši ģimenei garām un kāds no laivas pat pamājis ar roku.

Linda Bērziņa ar meitu atradās uz viena SUP dēļa. Viņa pamanījusi, ka no otras puses izbrauc tā pati laiva, no tās izkāpj divi cilvēki un gatavojas kāpt uz ūdensslēpēm. Vīrs ar dēlu atradušies tuvāk laivai un, kā stāstīja Linda, redzējuši, ka tur tiek lietots alkohols.